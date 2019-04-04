قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات وأعمال شغب وأنه تم ضبط أموال بحوزتهم.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في أعمال شغب، والإخلال بالنظام العام.

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