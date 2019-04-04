كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعلم: سوريا ستعمل على تحرير الجولان المحتل بكل الوسائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية السوري، نائب رئيس الوزراء، وليد المعلم، اليوم الخميس، إن كل الوسائل مطروحة لتحرير هضبة الجولان بعد إعلان واشنطن إقرارها بالسيادة الإسرائيلية عليها، متهما واشنطن بالكذب حول سحب قواتها من سوريا.

وقال المعلم من دمشق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرياسا: "ستعمل على تحرير الجولان المحتل بكل الوسائل، وجميع الخيارات مطروحة".

وتابع المعلم أن "أولوية المعركة الحالية هي تحرير سوريا من الإرهاب".

وعن إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا، قال المعلم: "الولايات المتحدة تكذب بشأن سحب قواتها الموجودة بشكل غير شرعي في سوريا، وليس من واجبنا تعليمهم الصدق".

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ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.