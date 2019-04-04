كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يصل إلى مدينة غريان جنوب العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت قوات من الجيش الوطني الليبي، الخميس، إلى موقع إلى الجنوب مباشرة من مدينة غريان، الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وعيّن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، البهلول الصيد عميدا لبلدية غريان، بعد دخول الجيش إليها.

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العميد المكلف دخل المدينة على رأس لجنة أزمة، بتكليف من الحكومة المؤقتة.

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وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الأربعاء، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في غرب البلاد.

وقالت الوحدة الإعلامية للجيش، إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب ليبيا لقتال المتشددين. وأظهر تسجيل فيديو قافلة تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة.