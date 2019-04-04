كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الباكستانية تلغي عمليات النشر في الخارج لمواجهة الهند في بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إعلامي، أن حركة البحرية الهندية في المياه الباكستانية تشكل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لباكستان. لأن البحرية الهندية لديها أدوات ومعدات أكثر من نظيرتها الباكستانية مدعومة بحاملة الطائرات الروسية الصنع والغواصات النووية.

وحسب تقرير نُشر في بوابة الأخبار الإستراتيجية الدولية، اضطرت البحرية الباكستانية إلى إلغاء جميع عمليات نشرها في الخارج، منذ أن زادت البحرية الهندية من أصولها البحرية في شمال بحر العرب، بعد فترة قصيرة من الهجوم الإرهابي في بولواما. ويتضمن الوجود البحري الهندي الحالي في بحر العرب غواصات نووية.

Advertisements

كشفت مصادر مخابرات وسائل الإعلام التي تراقب الوضع في باكستان أنه ردًا على نشر البحرية الهندية للأصول البحرية في شمال بحر العرب، اضطرت البحرية الباكستانية إلى نشر أصولها البحري على طول ميناء كراتشي. وأجرت دوريات مستمرة بالقرب من شواطئها، خوفًا من الحركات الهندية.

وأفادت الأخبار الاستراتيجية الدولية، نقلًا عن مصادر، أنه كان من المقرر أن تزور اثنين من السفن الباكستانية — PNS Saif and PNS Moawin — تشينغداو في الصين للانضمام إلى الاحتفالات بالذكرى السبعين لبحرية جيش التحرير الشعبى الصينى، وقد ألغت السلطات زيارتهما المخطط لها، على الرغم من أن قائد البحرية الباكستانية من المرجح أن يكون في الحفل المقرر في 24 أبريل".

وألغت باكستان، في وقت سابق، زيارة سفينتها PNS Aslat لمعرض لانكاوي الدولي البحري والفضائي (LIMA) الذي عقد في لانكاوي في ماليزيا في الفترة من 26 إلى 30 مارس. كما تم إلغاء زيارة PNS Shamsheer إلى البحرين.