المنتخب المغربي يواصل تراجعه في تصنيف “الفيفا” ويفقد مركزه الإفريقي الثالث

فقد المنتخب المغربي لكرة القدم مركزين اثنين، في التصنيف الشهري للمنتخبات العالمية، الخاص بشهر أبريل، والذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” اليوم الخميس، متراجعا من المركز 43 إلى المركز 45 في التصنيف العالمي.

وبات “أسود الأطلس” يحتلون المركز 45 في تصنيف المنتخبات العالمية، برصيد 1429 نقطة، ليتراجع بذلك للمركز الرابع إفريقيا، خلف كل من السنيغال المتصدر ( المركز 23 عالميا)، تونس ( المركز 28 عالميا)، ونيجيريا ( المركز 42 عالميا).

وأثرت نتيجة مباراتي مالاوي والأرجنتين الأخيرتين على تنصيف “الأسود” الأطلس، ليفقدوا المركز الثالث الإفريقي لصالح نيجيريا.

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وإفريقيا دائما، يحتل منتخب الكونغو الديموقراطية المركز الخامس، غانا في المركز السادس، الكاميرون في المركز السابع، ثم مصر في المركز الثامن، بوركينافاسو تاسعا، مالي في المركز العاشر، ثم الكوت ديفوار في المركز 11.

أما على المستوى العربي، فيحتل المغرب، المركز الثاني، خلف تونس المتصدر، متبوعا بكل من قطر، مصر، الإمارات، الجزائر، السعودية، والعراق.

وفي المراكز الـ10 الأولى عالميا، واصلت بلجيكا تصدها للتصنيف العالمي، متبوعة بفرنسا، البرازيل، إنجلترا، كرواتيا، الأروروغواي، البرتغال، سويسرا، إسبانيا، الدنمارك، ثم الأرجنتين في المركز 11.