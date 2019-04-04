البيغ ولالجيرينو في مدينة أسفي

يلتقي مغني الراب “دون بيغ”، والفنان الجزائري “لالجيرينو”، مع جمهور مدينة أسفي، في شهر أبريل الحالي، على هامش مهرجان “آسفي للضحك” في نسخته الثانية.

وأعلن منظمو المهرجان أن جمهور أسفي يلتقي مع “الدون بيغ”، والرابور الشاب البنج، ومجموعة كرافاطا، ليلة السبت 13 أبريل الجاري، وفي سهرة الأحد 14 أبريل مع الجزائري الفرنسي” لالجيرينو”، ومهدي موزيين.

وتشارك كذلك في المهرجان نفسه، نبيلة معان بإحياء سهرة يوم 10 أبريل الجاري.

وسيكون الجمهور على موعد مع عروض كوميدية لخريجي برنامج المواهب “ستاند آب، طوال أيام المهرجان.

وعرفت النسخة الأولى من مهرجان أسفي للضح، مشاركة كوميديين معروفين، أمثال صويلح، ومهدي بلعياشي، وعز الدين فتوحي، والثنائي قهوة وحليب، إضافة إلى نجوم الغناء مثل مسلم، وشايفين، وخولة مجاهد.