نقابي في “ك.د.ش”: نسبة الدعم التربوي لم تتجاوز 1% 

أكدت أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، نجاح عملية الدعم التربوي، المقدم خلال العطلة الربيعية، وقالت إن حوالي 2030 تلميذا استفادوا من الدعم في الجهة، بمشاركة 200 من الأطر الإدارية والتربوية.

وقال النقابي يوسف احنصال، أستاذ في الفقيه بن صالح لـ”اليوم 24″، إن الأكاديمية فضحت نفسها بالأرقام، التي أعلنتها، لأن عدد التلاميذ في الجهة يفوق 500.000 ألف تلميذ/ة، ما يؤكد أن نسبة النجاح، التي تحدثت عنها، لا تفوق 1 في المائة.

وأكد الأستاذ بصفته مسؤولا نقابيا، في إطار النقابة الوطنية للتعليم “كدش”، أن ما يسمى ببرنامج الدعم مجرد دعاية مغرضة من الوزارة، للتغطية على فشلها الذريع في ملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الدعم التربوي له شروط، وهو ما تفتقد إليه خطة الوزارة، لأنها مبنية على الارتجالية، والعشوائية في الإدارة.