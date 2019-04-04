المنتخب المغربي يستعد لـ”الكان” في تمارة.. السلامي: “جاهزون وسندافع على حظوظنا” – فيديو

يخوض المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، آخر تربص إعدادي له بالملعب البلدي لمدينة تمارة، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة، والتي ستقام في تنزانيا، بين 14 و28 من شهر أبريل الجاري.

وقال الناخب الوطني جمال السلامي، مدرب “أشبال الأطلس”، إنه اختار خوض هذا المعسكر الإعدادي بالملعب البلدي لتمارة، لأنه يشبه كثيرا الملعب الذي ستقام فيه البطولة القارية، مشددا على أن جميع العناصر الوطنية في أتم جاهزيتها لهذا الحدث القاري، وعازمة على تشريف الكرة المغربية.

وأكد السلامي، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه واثق جدا في قدرات اللاعبين الذين اختارهم لخوض هذه المنافسة القارية، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية، وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة وقوة المنتخبات التي سواجهها المغرب، فإن العناصر الوطنية، حسب السلامي، قادرة على المنافسة.

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إليكم تصريح السلامي الكامل: