حطم الحساب الرسمي للأمير “هاري”، وزوجته “ميغان ماركل” على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، رقما قياسيا في ظرف ساعات بعد إنشائه، أول أمس الثلاثاء.
وأعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أمس الأربعاء، أن حسابا للأمير “هاري”، وزوجته “ميغان” هو الأسرع نموا بعدما بلغ عدد متابعيه في ظرف 6 ساعات مليون متابع.
حساب “هاري”، و”ميغان”، يحمل اسم “رويال ساسكس”، وأبرزا أنهما سيستخدمانه للإعلانات المهمة.
وبلغ عدد متابعي حساب دوق ودوقة ساسكس، اليوم الخميس، ما يفوق 3 مليون متابع.
ويرجح أن يزداد عدد متابعي الحساب “الملكي”، خصوصا أن “هاري”، و”ميغان” ينتظران مولودهما الأول، الذي يرتقب أن ينشرا صوره في الحساب نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من تدشين حساب الأمير هاري وزوجته على “أنستغرام”.. موسوعة غينيس تعلن مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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