شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الإجراءات العملية لآلية توزيع الغاز المزلي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

أقر اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم العمل بآلية توزيع جديدة لمادة الغاز المنزلي عبر المربعات السكنية بإشراف ممثلي السلطات المحلية وعقال الحارات في جميع التجمعات السكانية في عموم مديريات الوادي والصحراء.

وكلف الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومدراء عموم المديريات ومكاتب وزارات الصناعة والتجارة و المالية والأشغال العامة والطرق ومدراء الإدارات والأقسام المختصة في تلك الجهات كلف ممثلي السلطات المحلية والإدارات المختصة بالمديريات باتخاذ الخطوات العملية لضمان تنفيذ آلية توزيع إسطوانات الغاز للمواطنين وضبط أية إخلال بهذه الآلية .

وأكد وكيل المحافظة أن هذه الآلية خاضعة للتقييم والمراجعة إذا ظهرت أية إشكاليات رافقت تنفيذها على أرض الواقع ، لافتا أن السلطة المحلية حريصة على السيطرة على الكميات الواصلة لوادي حضرموت من مقطورات الغاز بهدف الحد من عملية تهريب الغاز من مخصصات وادي حضرموت ، مشددا على ضرورة تضافر ومشاركة الجميع وتحمل مسئولياتهم لإنجاح آلية التوزيع الجديدة لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على إحتياجاتهم من إسطوانات الغاز مع قدوم شهر رمضان الكريم الذي تزداد فيه الحاجة لهذه المادة .

وجرى في الاجتماع استعراض آليات وتجارب العمل المتخذة من قبل السلطات المحلية في المديريات خلال الأشهر الماضية التي حققت نتائج ايجابية في عملية توزيع هذه المادة وأسفرت عن حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من مادة الغاز ، كما التأكيد على المراقبة المكثفة على عملية التوزيع لهذه المادة لتغطية احتياجات كافة المواطنين .