شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة دولية تؤكد أن جيبوتي انتهكت حقوق موانئ دبي العالمية والان مع التفاصيل

أفادت وسائل إعلام، بأن محكمة لندن قضت بأن جيبوتي انتهكت حقوق موانئ دبي العالمية في تشغيل ميناء دوراليه للحاويات، وقد أمرت المحكمة جيبوتي بدفع 385 مليون دولار لموانئ ⁧دبي⁩ العالمية. ووفق متابعة ، فإن "محكمة لندن للتحكيم الدولي" أكدت انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة "محطة دوراليه للحاويات". وقضت المحكمة بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار أمريكي إلى الشركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة دولية تؤكد أن جيبوتي انتهكت حقوق موانئ دبي العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.