شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يُعلن رسمياً سيطرته على "غريان" قرب طرابلس والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الليبي رسميا سيطرته على مدينة "غريان" قرب طرابلس.
ووفق متابعة أعلن قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام الحاسي، سيطرة وحدات الجيش الليبي على مدينة غريان غربي البلاد بشكل سلمي.
ونشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي فيديو يظهر دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وتحركات لقطاعات عسكرية في مدن المنطقة الغربية.
وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها نحو العاصمة طرابلس بعد إعلان المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عن تحرك القوات للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تتمركز في المنطقة الغربية.
وأكدت مصادر عسكرية ليبية في مكتب قيادة الجيش - رفضت الإفصاح عن هويتها - في تصريحات نشرتها "العين الإخبارية"، الخميس، انتقال قيادات غرفة عمليات المنطقة الغربية بقيادة اللواء عبد السلام الحاسي إلى مشارف العاصمة الليبية طرابلس، وسط طلعات استطلاعية يقوم بها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي.
وتأتى تحركات الجيش الوطني الليبي قبيل أيام من انطلاع الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس، وبالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
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