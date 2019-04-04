شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة: 3 أسباب تقف وراء هروب تميم والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة خليجية، أن انسحاب أمير قطر من القمة العربية، جاء تأكيدا على انحياز الدوحة للإرهاب، لاسيما أن الانسحاب جاء بعد إدانة التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون، الدول العربية، في الوقت الذي ترتبط قطر بعلاقات وطيدة مع كلا البلدين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس "أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) أن 3 أسباب تقف وراء هروب أمير، النظام القطري تميم بن حمد من القمة العربية في تونس، الذي لفت انتباه الأوساط السياسية العربية، وما لحقه، من «وجهة غامضة» لتميم بعد مغادرته تونس.

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وأوضح الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أن تميم بن حمد استجدى أمير الكويت لترتيب لقاء مع الوفد، السعودي على هامش القمة، ويبدو أن الطلب تم رفضه ابتداء، كما أنه خشي أن يرفض طلبه إلقاء كلمة في القمة، وأخيرا اعترض على كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط الذي انتقد فيها تدخلات إيران.

وأشار آل ثاني إلى أن صمت الديوان الأميري عن توضيح سبب خروج أمير قطر يأتي للموقف المحرج للغاية الذي

ً وقع فيه، مشيرا إلى أن تميم بن حمد وضع نفسه في موقف محرج.