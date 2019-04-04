شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشكر الإمارات على إعادة تأهيل مرفق طبي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن باليمن.

وقال وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، خلال تدشين أعمال المشروع في المركز يرافقه ممثل هيئة الهلال الأحمر اليمني، محمد الشحي، إن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خاصة جرحى الحرب.

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وأكد باعوم أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة، وأضاف: "لن ننسى لها هذا الموقف الأخوي الأصيل".

وأشاد مدير مستشفى الجمهورية التعليمي، الدكتور أحمد سالم الجرباء، ببدء العمل في مركز جراحة العظام بدعم من الإمارات، وأثنى على فريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي يبذل جهودا كبيرة لدعم المستشفى منذ عام 2015.

وقال: "نحن بأمس الحاجة لإنشاء عيادات ومراكز متخصصة للدفع بتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى"، وأوضح أن العمل سيشمل تأهيل مركز جراحة العظام بشقيه "الرجال والنساء" وسيتم بناء غرف للعمليات وملحقاتها.

