شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشكر الإمارات على إعادة تأهيل مرفق طبي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل
بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن باليمن.
وقال وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، خلال تدشين أعمال المشروع في المركز يرافقه ممثل هيئة الهلال الأحمر اليمني، محمد الشحي، إن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خاصة جرحى الحرب.
وأكد باعوم أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة، وأضاف: "لن ننسى لها هذا الموقف الأخوي الأصيل".
وأشاد مدير مستشفى الجمهورية التعليمي، الدكتور أحمد سالم الجرباء، ببدء العمل في مركز جراحة العظام بدعم من الإمارات، وأثنى على فريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي يبذل جهودا كبيرة لدعم المستشفى منذ عام 2015.
وقال: "نحن بأمس الحاجة لإنشاء عيادات ومراكز متخصصة للدفع بتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى"، وأوضح أن العمل سيشمل تأهيل مركز جراحة العظام بشقيه "الرجال والنساء" وسيتم بناء غرف للعمليات وملحقاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يشكر الإمارات على إعادة تأهيل مرفق طبي بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.