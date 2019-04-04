شكرا لقرائتكم خبر عن المكلا تستعد لكبح الأزمات المرورية خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عقد المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، اجتماعا، صباح اليوم الخميس، لمناقشة أوضاع خطوط النقل بالمدينة وذلك قبل شهر تقريبا من بدء شهر رمضان والذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وحضر الاجتماع المدير العام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي، ورئيس لجنة الباصات بمديرية المكلا، إلى جانب رؤساء عدد من الأحياء السكنية بالمدينة.

وناقش الاجتماع أيضا، سبل تطوير وتحسين أداء عمل لجنة حافلات النقل الداخلية الصغيرة والعمل على فتح مسارات جديدة لها تستفيد منها بعض الأحياء التي لم تتمكن من الحصول على خدمة النقل من الأماكن القريبة من احيائهم.

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وقدمت الأطراف في الاجتماع، جملة من الحلول و الاقتراحات والتوصيات وإقرارها للعمل في الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والذي تشهد فيه مديرية المكلا أزمة مرورية خانقة وكثافة سكانية كبيرة نظرا لقدوم بعض العوائل من خارج المديرية لقضاء شهر رمضان المبارك فيها .

وثمن المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، في نهاية الاجتماع الجهود التي يبذلها مكتب وزارة النقل ممثلا بالأستاذ ناصر القررزي ولجنة الباصات الصغيرة وسعيهم المتواصل والدوؤب للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها مديرية مدينة المكلا.

وطالب الجميع بذل مزيد من العمل، في سبيل الارتقاء بمستوى خدمة النقل العام داخل مديرية المكلا بشكل عام.