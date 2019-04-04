شكرا لقرائتكم خبر عن ناشر يقدم لرئيس جمهورية نيكاراغوا أوراق اعتماده سفير غير مقيم لليمن والان مع التفاصيل

قدم محمد صالح ناشر ،اليوم، لرئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل اورتيجا ،اوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لليمن لدى ماناغوا.

وخلال اللقاء نقل السفير ناشر تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى نظيره رئيس جمهورية نيكاراغوا..متطلعاً الى تمتين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

ووضع السفير ناشر رئيس نيكاراغوا في صورة آخر المستجدات السياسية والميدانية في بلادنا..مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في وقف الحرب واحلال السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث.

Advertisements

‌‎من جانبه أثنى فخامة الرئيس النيكاراجوي على مستوى العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ..مؤكداً تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير ناشر للقيام بمهامه لخدمة علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وحمل رئيس جمهورية نيكاراجوا السفير ناشر نقل تحياته لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

حضر مراسيم تقديم اوراق الاعتماد نائبة رئيس الجمهورية روزاريو موريللو ابسي وعدد من المسؤولين.