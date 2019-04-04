شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة تُسقط طائرة حوثية إيرانية الصنع قبل وصولها لهدفها والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الوطني اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية "إيرانية الصنع"، في أجواء منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد قبل أن تصل إلى هدفها.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن الميليشيات قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة، غرب التحيتا.
وأوضح، أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال الميليشيات من الوصول لهدفها الذي تريد قصفه.
وأكد المركز، أن الطائرة المسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار.
وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.
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