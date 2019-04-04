شكرا لقرائتكم خبر عن «مارادونا» مهدد بالعقاب لتأييده «مادورو» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقا بحق أسطورة اللعبة الأرجنتيني دييغو مارادونا لمخالفته قواعد الأخلاقيات بسبب تأييده العلني للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويأتي موقف الاتحاد بعدما قال مارادونا في أعقاب فوز الفريق الذي يدربه، دورادوس دي سينالوا، على تامبيكو-ماديرو في دوري الدرجة الثانية، "أريد أن أهدي هذا الانتصار الى نيكولاس مادورو وكل فنزويلا التي تعاني".

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