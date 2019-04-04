أستراليا تقر قانونا لمعاقبة شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى العنيف

أقر البرلمان الأسترالي، الخميس، قانونا جديدا تفرض بموجبه السلطات عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي، تتمثل في غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية، وسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

وأدى هجوم دامٍ نفذه إرهابي أسترالي بحق مصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، إلى استشهاد أكثر من ٥٠ شخصا، وإصابة العشرات، وقام المسلح بتصوير هجومه، وبثه بشكل مباشر على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا، الخميس، أن منفذ الهجوم برينتون تارانت سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.

وبحسب وثيقة نشرها تارنت على الإنترنت من 93 صفحة، فإنه ينتمي إلى عائلة أسترالية من الطبقة العاملة، وأنه يهدف لإخلاء المجتمعات الغربية من غير البيض والمهاجرين بغرض حمايتها، والانتقام للحوادث الإرهابية والجرائم الجنسية التي يقوم بها مسلمون ومهاجرون حول العالم بحسب زعمه.