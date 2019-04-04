انت الان تتابع بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في 7 تهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأت محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الأربعاء، بـ7 تُهم باختلاس 42 مليون رنجيت ماليزي تابعة لشركة "إيس آر سي إنترناشيونال". وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن المحاكمة تجرى أمام القاضي محمد نزلان محمد غزالي. ويواجه نجيب، البالغ من العمر 66 عاما، تهمًا بخيانة الأمانة وتهمة واحدة بسوء استخدام منصبه، و3 تهم أخرى بغسل الأموال التي تعود ملكيتها لشركة "إيس آر سي إنترناشيونال"، وتبلغ 42 مليون رنجيت ماليزي. جدير بالذكر أن عبد الرزاق شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 حتى عام 2018.

وتبدأ المحاكمة بعد أشهر من خسارة نجيب فى انتخابات عامة، هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق "وان.إم.دي.بى" وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية فى البنوك. وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار، وأموال سائلة فى عقارات لها صلة بنجيب بعد فترة وجيزة من الانتخابات