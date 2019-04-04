الان تتابع إثيوبيا: وزيرة النقل تعلن أول تقرير رسمي بشأن الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، اليوم، تقرير جديدا بشأن طائرة بوينغ المنكوبة.

وقالت الوزيرة إن الطائرة كانت في حالة جيدة قبل الإقلاع، وإن الطائرة أقلعت بشكل سليم، حسب “رويترز”.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية تؤكد أن طائرة بوينغ كانت صالحة للملاحة الجوية، وأن قائد الطائرة تلقى تعليمات واضحة للتحكم بمسارها.

وأشارت الوزيرة إلى أنها تتوقع انتهاء التحقيق بحادثة طائرة بوينغ خلال عام. وقالت: “التحقيق الأولي بحادثة سقوط الطائرة الإثيوبية يدعو شركة بوينغ المصنّعة لإعادة النظر بجهاز التحكّم”.

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وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وأثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الكارثتين.