قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

جدة - عمرو شويل الضفة الغربية - الخليج 365:

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه “يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية، إلا أنه ذكر أنه تم ضبط أموال “لأغراض إرهابية” و”وسائل قتالية غير قانونية”.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.