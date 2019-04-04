الان تتابع بوتين: أفراد الجيش الروسي هم من وجدوا رفات الجندي الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:49 ص, 4 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بالتنسيق مع الجانب السوري موسكو - الخليج 365: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن أفراد الجيش الروسي، في سوريا، هم الذين عثروا على رفات الجندي التابع للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع الجانب السوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: أفراد الجيش الروسي هم من وجدوا رفات الجندي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.