قوات شرق ليبيا تصل إلى موقع قرب مدينة غريان

قال يوسف البديري عميد بلدية غريان، اليوم الخميس، إن قوات شرق ليبيا تقدمت إلى موقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال "البديري" لـ"رويترز" عبر الهاتف إن الوضع هادئ جدًا داخل المدينة.. هناك تجمع لتلك القوات التي أتت من جنوب المدينة.

