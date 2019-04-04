السعودية تقرر إنشاء مجلس أعمال مشترك مع العراق

صرح وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، بأن العراق عرضت على المملكة العربية السعودية ، 186 فرصة استثمارية، وأنه تقرر عقد مجلس أعمال مشترك بين السعودية والعراق. جاء ذلك خلال زيارة الوفد السعود للعراق، يضم الوفد عددًا من الوزراء، ويرأسه وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، وكانت المملكة قد أعلنت تقديم منحة للعراق بقيمة مليار دولار، كما أعلنت عن قرارها بافتتاح 3 قنصليات جديدة في العراق.

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