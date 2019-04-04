الداخلية العراقية: القبض على 8 دواعش في الموصل

وقال المتحدث باسم الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - إن مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة محافظة نينوي ألقت القبض على هذه العناصر الإرهابية، موضحًا أن أحدهم كان يعمل ما يسمى مسؤول الثروة الحيوانية لداعش الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم ضبط أحدهم وبحوزته استمارة تطوع في صفوف "داعش" كان يعمل فيما يسمى بالشرطة الإسلامية للتنظيم، منوهًا بأن البقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل.
وأوضح أن عملية القبض عليهم تمت في أماكن متفرقة من الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل.
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