عبر سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر وقوع مواجهات فى ليبيا. وقال جوتيريش فى تدوينة عبر "تويتر"، إنه ليس هناك حلا عسكريا فى البلاد، مشددا على أن الحوار بين الليبيين هو الحل الوحيد للمشاكل بينهم، مضيفا "أدعو الجميع إلى التزام التهدئة وضبط النفس". وأعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى، دخلوها مدينة غريان غربى البلاد وسط ترحيب شعبى من أهالى وسكان المدينة. كانت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبى ومليشيات مسلحة تتمركز فى مدينة الأصابعة غربى البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش يعبر عن قلقه إزاء التحركات العسكرية فى ليبيا ويطالب بضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.