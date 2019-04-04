وزير الخارجية الفنزويلى يصل إلى سوريا

وصل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومين. وقال مصدر دبلوماسي فنزويلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن وزير الخارجية الفنزويلي سيلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد كما يلتقي نظيره السوري وليد المعلم. وكانت سورية أكدت دعمها للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وأدانت تدخل الولايات المتحدة في شئون فنزويلا.



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