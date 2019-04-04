الاتحاد الأوروبي: رفع الحصانة عن "جويدو" انتهاكًا للدستور الفنزويلي

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للدستور الفنزويلي.. وكذلك لحكم القانون وفصل السلطة.. إن هذه الأعمال تقوض الطريق السياسي للخروج من الأزمة وتؤدي فقط إلى مزيد من الاستقطاب وتصاعد التوترات في البلاد".
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