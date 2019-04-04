الاتحاد الأوروبي: رفع الحصانة عن "جويدو" انتهاكًا للدستور الفنزويلي

أدانت حكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس، تدبيرًا أصدرته الجمعية التأسيسية لفنزويلا يسمح بمحاكمة زعيم المعارضة خوان جويدو، ورفع الحصانة البرلمانية عنه، وهو الزعيم الذي تعتبره كثير من الدول الغربية رئيسًا بحكم الأمر الواقع.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للدستور الفنزويلي.. وكذلك لحكم القانون وفصل السلطة.. إن هذه الأعمال تقوض الطريق السياسي للخروج من الأزمة وتؤدي فقط إلى مزيد من الاستقطاب وتصاعد التوترات في البلاد".