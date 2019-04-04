موسكو: عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكر بيان للمركز الروسي أن 55 نازحا عادوا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف أن وحدات سلاح المهندسين السوري قام، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام تمتد على مساحة 3.6 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، حيث اكتشف ودمر 24 عبوة ناسفة.
ولفت البيان إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة ترميم 3 منازل ومحطة ضخ للمياه ومخبز واحد.
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