بدء أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب بالجامعة العربية

بدأت صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم فى الدول العربية، ومشاركة السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وترأس وفد مصر فى الاجتماع، وزيرا الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، والزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبوستيت.

ويناقش الاجتماع تحديين من أهم التحديات التى تواجه المنطقة العربية وهما: الأمن الغذائى والأمن المائى.

كما يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية. لقي 24 فردا من رجال الإطفاء حتفهم في حريق غابات في مقاطعة سيشوان، جنوب غرب الصين، وفقا لتقارير إعلامية رسمية.

