وترأس وفد مصر فى الاجتماع، وزيرا الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، والزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبوستيت.
ويناقش الاجتماع تحديين من أهم التحديات التى تواجه المنطقة العربية وهما: الأمن الغذائى والأمن المائى.
كما يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية. لقي 24 فردا من رجال الإطفاء حتفهم في حريق غابات في مقاطعة سيشوان، جنوب غرب الصين، وفقا لتقارير إعلامية رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب بالجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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