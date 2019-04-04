وثائق تكشف رعاية قطرية لتهريب قيادات القاعدة إلى إيران

كشفت وثائق عن الدور القطري المفاوض لتهريب قيادات تنظيم القاعدة وداعش إلى إيران.

ووفق ما نشرته "العربي"، فما أشبه "داعش" بالقاعدة، قصة الصعود والسقوط، تورا بورا والباغوز ، وأخيراً سيناريوهات القيادات للهروب.

ويبرز اسم إيران خلال التقارير الاستخباراتية حول احتمالات هروب قيادات تنظيمي "داعش" والقاعدة" والربط بين خطة الهروب التي لجأت إليها قيادات القاعدة بالأمس، وقد تلجأ إليها قيادات "داعش" اليوم.

وتتخذ إيران التنظيمات الإرهابية ذريعة للتدخل سياسياً وعسكرياً في المنطقة لتكون بذلك المستفيد الأول من هذه التنظيمات في أوقات قوتها، والملاذ الأول لعناصرها في أوقات ضعفها. أما حلقة الوصل بينهما فهي قطر، وفقاً لوثائق أبوت آباد.

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وكشفت هذه الوثائق، التي كتبها أسامة بن لادن وعثر عليها خلال مداهمة مخبئه عام 2011، عن الاتفاق المبرم ما بين تنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني، الذي كان أحد بنوده استضافة المقاتلين في المدن الإيرانية، من بينهم قيادات الصف الأول للقاعدة وأسرة أسامة بن لادن.

كما كشفت عن دور المفاوض القطري في هذا الاتفاق، وإمدادات التمويل لعناصر تنظيم القاعدة خلال إقامتهم في إيران.

وقد أعاد الحراك الدولي الأخير لملاحقة حمزة، نجل أسامة بن لادن، في قطر، هذه الوثائق إلى دائرة الاهتمام من جديد، والتي نصحه فيها بالتوجه إلى قطر والوثوق بها.

السؤال إذا حول مكان قيادات تنظيم داعش بعد الباغوز.. سبق وطرح عقب الحرب الأميركية على طالبان.. والإجابة وإن بقيت غامضة.. إلا أنها قد تتضح بقراءة سريعة في التاريخ القريب.