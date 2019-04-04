العقوبات الأمريكية تساعد على بقاء النظام الإيراني

رأى تقرير أمريكي أن العقوبات الشديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران، تساعد النظام في طهران على حشد الدعم الشعبي له وضمان بقائه في الحكم، بعكس الاعتقاد السائد في واشنطن بأنها يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام.

وأشار معهد بيكر، في تقرير نشرته أيضًا صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأربعاء، إلى أن هناك تحولًا شعبيًا في إيران من الدعم الشعبي للنظام الإسلامي إلى الشعور بالوطنية، مبينًا أن ذلك الشعور بات يتوسع على حساب تأييد نظام إسلامي.

واعتبر التقرير أن النظام الإيراني استطاع البقاء في الحكم كل هذه الفترة ليس بسبب قوة أجهزته الأمنية فحسب، بل لأنه نجح في ”استغلال الشعور الشعبي الوطني والصراعات بين مختلف قوى النخبة في إيران“.

وتابع التقرير: ”بالإضافة الى ذلك، رأى القادة الإيرانيون أن عدائية ترامب تجاه إيران بدأت تسهم بشكل كبير في حشد الدعم الشعبي لطهران وخلق ايديولوجية إسلامية-وطنية لصالحهم“.

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وأضاف: ”أدى ذلك إلى تعزيز قوة الحرس الثوري وسيطرته على السياسة الخارجية، في حين أن هناك الآن معارضة أقل لادعاءات المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه لو لم يحارب الحرس الثوري الإرهابيين في دمشق، فسنحاربهم هنا في طهران“.

ورأى التقرير أن الكثير من الإيرانيين باتوا على قناعة بأن ”الاستثمار في النظام هو استثمار في أمن بلادهم، وما كان في الماضي أمن النظام أصبح الآن أمن الوطن“.

وأضاف التقرير: ”على مدى أربعة عقود، انتهجت الحكومات الإيرانية والأمريكية سياسات عقاب ومكافأة الشعب الإيراني لأهداف مختلفة، فواشنطن كانت تأمل أن تؤدي سياساتها إلى إثارة الثورات الشعبية وقلب النظام، فيما ركزت طهران على بقاء النظام“.