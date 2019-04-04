شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعيد تأهيل مركز جراحة العظام في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر- مشروع إعادة تأهيل «مركز أمراض و جراحة العظام و المفاصل» بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن. بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر- مشروع إعادة تأهيل «مركز أمراض و جراحة العظام و المفاصل» بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن. وأوضح وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم - خلال تدشين أعمال المشروع في المركز أن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خصوصاً جرحى الحرب. وأكد باعوم أن دولة الإمارات تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية و دعم الآليات و تزويد المستشفيات بالأدوية و المستلزمات، معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة.



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