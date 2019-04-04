وزيرة أثيوبية: طاقم الطائرة المنكوبة نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ

اسماء السيد - أديس آبابا: قالت وزيرة النقل الإثيوبية الخميس إن طاقم الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصا نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لكنه لم يتمكن استعادة السيطرة على الطائرة.

وقال الوزيرة داغماويت موغيس إن "الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة". وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة مضيفة أن التقرير يوصي "بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع".