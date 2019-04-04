اسماء السيد - أديس آبابا: قالت وزيرة النقل الإثيوبية الخميس إن طاقم الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصا نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لكنه لم يتمكن استعادة السيطرة على الطائرة.
وقال الوزيرة داغماويت موغيس إن "الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة". وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة مضيفة أن التقرير يوصي "بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة أثيوبية: طاقم الطائرة المنكوبة نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.