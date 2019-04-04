المتهم بهجوم المسجدين في كرايست تشيرتش يواجه 50 تهمة بالقتل

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قالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الخميس، إن الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، سيواجه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بالشروع في القتل.
وقالت الشرطة في بيان: "لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث".
والمتهم باقتراف هذه الجرائم هو الأسترالي، برينتون تارانت، (28 عاما) الذي يشتبه بأنه من أنصار فكرة تفوق الجنس الأبيض.
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ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة العليا لمدينة كرايست تشيرتش صباح غد الجمعة. ووصف الهجوم الذي وقع في 15 مارس الماضي بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.
المصدر: رويترز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.