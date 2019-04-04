وزير خارجية فنزويلا: الأميركيون يريدون التدخل العسكري وهمهم ثرواتنا

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا أن "هناك الكثير من أوجه الشبه بين ما مرت به ​سوريا​ وما تمر به ​فنزويلا​"، مشيراً إلى "أنني التقيت الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وخرجت بخلاصة تؤكد أن الحرب ضد الإمبريالية واحدة في سوريا وفنزويلا".

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ في دمشق، لفت إلى أن "الفرق بيننا وبين سوريا أن بعض حلفائنا ما زالو يرفضون خيار التدخل العسكري"، موضحاص أنه "من غير المفهوم ما هي ​طاولة الحوار​ التي لا يوجد عليها حوار ولا احترام لخيارات الشعب الفنزويلي".

وأوضح أريازا أن "الأميركيين يريدون التدخل العسكري وهمهم ثروات فنزويلا ولا سيما النفطية منها"، مؤكداً أنه "علينا وبرفقة حلفائنا تجنب الحرب وفي الأمم المتحدة هناك تحالف يرفض ذلك ويعمل على وقف الجنوب الأميركي".

واعتبر أن "خوان غوايدة يمثل حزب اليمين الأكثر تطرفا في فنزويلا وهو والحزب المسؤول عن أعمال العنف والتخريب في البلاد".