المعلم: تجربتنا نموذج يعتمد في كل الدول التي تواجه المؤامرات الأميركية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن "ما يمارس على فنزويلا لمسناه في سوريا طيلة ثماني سنوات قضيناها في محاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "كل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعطاء الجولان لإسرائيل له إثبات واحد هو ازدياد عزلة الولايات المتحدة حتى عن أقرب حلفائها".
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في دمشق، لفت إلى أن "تجربتنا نموذج يعتمد في كل الدول التي تواجه المؤامرات الأميركية"، مشدداً على أن "حقنا في الجولان السوري ثابت لا يسقط بالتقادم وسيتم تحرير كل الأراضي المحتلة في الجنوب كما الشمال".
واعتبر المعلم أن "صمود الشعب السوري وشجاعة قواتنا المسلحة كانت وراء صمودنا على مدى ثماني سنوات من الحرب الإرهابية على سوريا"، مؤكداً أن "الإنتخابات التركية هي شأن داخلي، لكن البعد السوري كان له آثاره وأدى إلى التأثير على نتائج حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
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