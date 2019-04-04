وزير التجارة السعودي: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين السعودية والعراق

أكد وزير التجارة السعودي ​ماجد القصبي أنه "بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين ​السعودية​ و​العراق​"، مشيراً إلى أن "العراق قدم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".

وفي مؤتمر صحفي لإعلان البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي في ​بغداد​، لفت إلى "أننا لمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة"، موضحاً أنه "سيتم إنشاء مجلس أعمال مشترك بين السعودية والعراق".

وكان القصبي قد أعلن عن افتتاح قنصلية السعودية في بغداد غداً، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريباً في عدد من المحافظات العراقية.