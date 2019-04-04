أفادت وكالة "AFP" بأن ​البرلمان الأوروبي​ يوافق على إعفاء البريطانيين من تأشيرات الدخول بعد ​بريكست​.

وكان البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، قد قررا تسوية تقضي بإعفاء البريطانيين الذين يزورون دول الاتحاد لـ"فترة وجيزة" بعد بريكسيت، من تأشيرات السفر.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك لهما، إن الإعفاء سيسري شرط المعاملة بالمثل من جانب السلطات البريطانية، وسيكون مطبقا في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (باستثناء إيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية خاصة مع بريطانيا) والبلدان المرتبطة بفضاء شنغن (إيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا).