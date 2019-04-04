لجنة المرأة أرجأت البت باقتراح قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب

عقدت ​لجنة المرأة والطفل​ جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة ​عناية عز الدين​ وحضور النواب: ​رولا الطبش​، ​ادي دمرجيان​، ​علي المقداد​، ​قاسم هاشم​، انطوان حبشي، ​بكر الحجيري​، ​جورج عقيص​ و​عدنان طرابلسي​.

وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم ​الاغتصاب​ والاكراه على الجماع.

وبعد المداولات أرتأت اللجنة تأجيل البت باقتراح القانون لإتاحة المجال أمام النواب أعضاء اللجنة لدرس الاقتراح ومناقشته في جلسة لاحقة بشكل مستفيض وبعد مراجعة ​قانون العنف الأسري​.