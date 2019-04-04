لجنة المرأة أرجأت البت باقتراح قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب: رولا الطبش، ادي دمرجيان، علي المقداد، قاسم هاشم، انطوان حبشي، بكر الحجيري، جورج عقيص وعدنان طرابلسي.
وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاكراه على الجماع.
وبعد المداولات أرتأت اللجنة تأجيل البت باقتراح القانون لإتاحة المجال أمام النواب أعضاء اللجنة لدرس الاقتراح ومناقشته في جلسة لاحقة بشكل مستفيض وبعد مراجعة قانون العنف الأسري.
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