دريان استقبل وفدا كنسيا من الدانمارك برئاسة المطران بيتر فيشر

استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وفدا كنسيا من ​الدانمارك​ برئاسة المطران بيتر فيشر يرافقه القس الدكتور رياض جرجور بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية ​المسيحية​ للحوار الدكتور ​محمد السماك​، وبعد اللقاء قال جرجور: هذا اللقاء من اجل التفاهم والحوار معا والعمل سويا الى ما هو أفضل ما بين الأديان، هناك علاقة خاصة ومميزة ما بين المؤسسة الدانماركية الكنسية ودار الفتوى وهي دوماً تدعو الى الحوار والتسامح والرحمة والعمل سويا من اجل بناء الإنسان وأيضا من اجل أن يكون هناك علاقات مميزة ما بين المسلمين والمسيحيين.

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا تربويا ضم رئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرة الإسلامية في ​بيروت​ الدكتور فيصل سنو ورئيس ​معهد القديس يوسف​ - ​عينطورة​ الأب سمعان جميل، ورئيس لقاء الاثنين ​كسروان​ نهاد الشمالي، والسيدين ​سهيل مطر​ ومحمد النفي، وقام الوفد باطلاع سماحته على النشاطات التي يقومون بها، كما قدموا له دعوة للمشاركة بالإفطار السنوي الذي سيقام في معهد القديس يوسف – عينطورة في 23 أيار المقبل.