ممثل فنيش في احتفال كليات العلوم: على الاتحادات الرياضية الاستفادة من طاقات طلاب الجامعة

بارك مستشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش علي فواز حصول النادي الرياضي الجامعي الذي تأسس حديثا في الجامعة اللبنانية على الترخيص الرسمي، مشيرا إلى "أن الجامعة اللبنانية عضو بديهي في الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، والعمل جار لأن تكون عضوا دائما في الهيئة العامة واللجنة الإدارية بحيث لا تخضع لانتخابات".
وخلال احتفال كليات العلوم الطبية وطب الاسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية ب"يوم الصحة العالمي"، لفت فواز "إلى أن منبع النواة الرياضية في الدول المتقدمة هي الرياضة المدرسية، وأن تميزها يتبلور في الرياضة الجامعية، مطالبا الاتحادات الرياضية بالاستفادة من الطاقات المتوافرة في الجامعة اللبنانية بما يعزز التألق ويحفز الطلاب".
بعدما، كرم رئيس الجامعة وممثل الوزير والعمداء وكبار الضيوف بتسليمهم درع المهرجان، عزفت موسيقى الجيش مقاطع غنائية، ثم قدمت الفرقة الفولكلورية في كلية التربية - الفرع الأول عرضين في الووشو والأيكيدو، وآخرين في الجودو - التايكواندو لمنتخب الجيش.
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