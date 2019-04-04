عون استقبل حكيم الذي وجه إليه دعوة لحضور افتتاح متحف حزب "الكتائب"

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الوزير السابق الان حكيم الذي نقل اليه دعوة لحضور افتتاح متحف حزب "الكتائب" واحتفال "يوم الشهيد" يوم 13 نيسان الحالي.

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