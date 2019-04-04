عون استقبل عز الدين واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة بالبلاد

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​ واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.

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