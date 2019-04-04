عون استقبل عز الدين واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة بالبلاد

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.
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