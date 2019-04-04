لجة الشباب ستدرس الاسبوع المقبل اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الاكاديمية الرياضية

بحثت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا التحضيرات ليوم الرياضة العالمي السبت في 6 نيسان، وقال ابي رميا ان هناك يوم رمزي بقرار اتحاد كرة الطاولة في لبنان، وسيكون هناك مباريات لكرة الطاولة ستحصل في ساحة النجمة بحصور نواب وسفراء بالاضافة الى عدد من الرياضيين. وطلب ابي رميا من زملائه النواب ان يلبوا هذه الدعوة.
وذكر ابي رميا ان اللجنة درست القوانين المحالة اليها، وسنبدأ من الخميس المقبل بدرس اقتراح القانون الذي قدمته والمتعلق بإنشاء الاكاديمية الرياضية في لبنان.
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