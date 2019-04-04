البستاني: أرسلت كتابا للانماء والاعمار للبدء بتنفيذ 3 محطات صرف صحي لتخفيف تلوث الليطاني

اشارت وزير الطاقة ندى البستاني خلال مشاركتها في ندوة حوارية في ​مجلس النواب​ حول مشروع ​سد بسري​ "بين الواقع والهواجس"، الى انها طلبت تضمين التوصيات نشر كل الدراسات الموجودة لدى ​مجلس الانماء والاعمار​ والمتعلقة بمشروع بسري، وفي التوصيات أيضاً طلبت القيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتخفيف ​الآثار​ البيئية للمشروع.

وذكرت البستاني انها طلبت أيضاً التوصية باضافة قرى منطقتي جزين وشرق صيدا الى المناطق المستفيدة من سد بسري وقد أرسلت منذ اسبوعين كتاباً بذلك الى مجلس الانماء والاعمار. واوضحت انها أبلغت اللجنة بانها أرسلت كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار للبدء باسرع وقت ممكن بتنفيذ 3 محطات صرف صحي رئيسية لتخفيف ​التلوث​ عن مجرى الليطاني.