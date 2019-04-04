استقبل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في بلس المدير العام لاذاعة ​صوت لبنان​ ​الاشرفية​ اسعد مارون ومستشار رئيس ​حزب الكتائب​ ​ميشال خوري​ وذلك لدعوته لحضور حفل افتتاح متحف الاستقلال الذي يقيمه ​حزب الكتائب اللبنانية​ في ذكرى 13 نيسان في مجمع بلاتيا ​جونية​، وتخلل الاجتماع بحث في الاوضاع الراهنة في البلاد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة تلقى دعوة لحضور افتتاح متحف الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.