توقع وزير السياحة ​أفيديس كيدانيان​ في تصريح من ​السراي الحكومي​ قبيل بدء جلسة ​مجلس الوزراء​ "اقرار بند تسوية الغرامات لأننا نحتاج الى أموال".

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كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: أتوقع اقرار بند تسوية الغرامات لأننا نحتاج الى أموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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