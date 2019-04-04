الخوري: لتشديد الرقابة على فواتير المستشفيات وضبط التضخم الحاصل فيها

أشار النائب ​سليم الخوري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "استوقفني تصريح لوزير الصحة قال فيه انه يمكن تخفيض الفاتورية الدوائية عبر ترشيد الصرف و تحويل الوفر الى الاستشفاء. وأنا ارى انه من الضروري و من ضمن ​سياسة​ ترشيد الانفاق تشديد الرقابة على فواتير ​المستشفيات​ وضبط التضخم الحاصل فيها مما يساهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من التقديمات".

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